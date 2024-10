Game-experience.it - Xbox ha deciso di “rallentare” con i porting per PS5 dopo l’annuncio di Indiana Jones, per un insider

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unha affermato che in quel di Microsoft hannodil’arrivo dei giochisu PS5 in seguito aldella versione PlayStation die l’Antico cerchio, visto che la community ha reagito male alcompiuto da Bethesda appena qualche settimana fa. Grazie a Purescopriamo che a condividere questa indiscrezione è stato nello specifico eXtas1s attraverso il proprio profilo X,spagnolo che ricordiamo ha condiviso in passato non poche indiscrezioni rivelatesi accurate suGame Pass. Secondo il leaker, Microsoft ha “messo in pausa” o “rallentato” l’arrivo dei suoi giochi su PS5, precisando ad ogni modo che in quel dinon hanno ovviamente annullato l’arrivo di alcuni dei propri giochi sulle console PlayStation.