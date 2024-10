Violenza e minacce alla moglie, ribaltata la sentenza di primo grado (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAssolto un 53enne di San Giorgio La Molara, precedentemente condannato dal Tribunale di Benevento a 2 anni e 6 mesi per l’ipotesi di maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, ha annullato la condanna di primo grado, assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto. L’uomo era stato accusato di una serie di episodi di Violenza domestica, tra cui minacce, percosse, umiliazioni e maltrattamenti psicologici, oltre a danneggiamenti all’abitazione coniugale. La vicenda giudiziaria aveva portato alla sua condanna nel processo di primo grado, con il giudice che aveva riconosciuto la gravità delle accuse. Anteprima24.it - Violenza e minacce alla moglie, ribaltata la sentenza di primo grado Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAssolto un 53enne di San Giorgio La Molara, precedentemente condannato dal Tribunale di Benevento a 2 anni e 6 mesi per l’ipotesi di maltrattamenti aggravati nei confronti della. La, emessa dCorte d’Appello di Napoli, ha annullato la condanna di, assolvendo l’imputato per insussistenza del fatto. L’uomo era stato accusato di una serie di episodi didomestica, tra cui, percosse, umiliazioni e maltrattamenti psicologici, oltre a danneggiamenti all’abitazione coniugale. La vicenda giudiziaria aveva portatosua condanna nel processo di, con il giudice che aveva riconosciuto la gravità delle accuse.

