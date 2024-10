Ilrestodelcarlino.it - Una mostra per riflettere sul disarmo nucleare

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una riflessione sul ruolo di ogni singolo individuo per un mondo senza armi atomiche: questo il filo conduttore della‘Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari’ che sarà esposta a Carpi nella Sala dei Cervi dei Musei di Palazzo dei Pio (piazza Martiri, 68) dal 6 novembre al 17 novembre (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato e festivi dalle 10 alle 18). L’esposizione è promossa e finanziata dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che riunisce coloro che in Italia seguono e praticano la tradizione buddista così come fu codificata da Nichiren Daishonin (1222-1282). Come spiegano gli organizzatori, "lapone al centro le persone e la responsabilità di trasformare il pensiero che giustifica le armi nucleari.