Un altro cantiere sulla Statale: code e rallentamenti fino a dicembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) La famigerata Gardesana finisce (ancora) sotto i ferri. Sono partiti mercoledì 23 ottobre i lavori sulla Strada Statale 45bis a Gardone Riviera, in quel tratto nota anche come Corso Zanardelli: il cantiere interessa un percorso di poco meno di 200 metri, dal km 72+233 al km 72+390, ovvero dal Bresciatoday.it - Un altro cantiere sulla Statale: code e rallentamenti fino a dicembre Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La famigerata Gardesana finisce (ancora) sotto i ferri. Sono partiti mercoledì 23 ottobre i lavoriStrada45bis a Gardone Riviera, in quel tratto nota anche come Corso Zanardelli: ilinteressa un percorso di poco meno di 200 metri, dal km 72+233 al km 72+390, ovvero dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantiere sulla statale - finalmente si parte - L’elenco di queste strade però verrà redatto in un secondo momento, dato che è necessario prima concludere l’iter burocratico relativo alla Nazionale. Il comune inoltre ha pensato di mettere in mano, nell’imminente futuro, anche su alcune traverse della Statale 16, anch’esse in buona parte rovinate. (Ilrestodelcarlino.it)