Ucraina: Putin, 'la pace deve basarsi su realtà sul campo di battaglia' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mosca, 24 ott. (Adnkronos/Afp) - il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che qualsiasi proposta di pace con l'Ucraina dovrà tenere conto del territorio controllato dalle forze russe. "Siamo pronti a esaminare qualsiasi proposta di negoziati di pace che si basi sulle realtà sul campo di battaglia. Non accetteremo nient'altro", ha affermato il capo di Stato in una conferenza stampa durante il vertice Brics a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan.

