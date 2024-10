Turchia: sale a 5 morti e 22 feriti il bilancio dell’attentato alle Turkish Aerospace Industries. Ankara accusa il Pkk (Di giovedì 24 ottobre 2024) È salito ad almeno 5 morti e 22 feriti il bilancio dell’attentato compiuto ieri in Turchia nella sede delle Turkish Aerospace Industries (TAI, turco TUSA?) di Kahramankazan, a circa 40 chilometri dalla capitale Ankara, che il ministro della Difesa Nazionale Ya?ar Güler ha attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione europea. L’attacco è stato effettuato da due persone, tra cui una donna, ripresi anche dalle telecamere di sicurezza della sede delle TAI e in seguito uccisi dalle forze speciali turche intervenute sul posto. Al momento nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attentato. Tra i feriti, sette sono ricoverati in ospedale e almeno due versano in gravi condizioni. Tpi.it - Turchia: sale a 5 morti e 22 feriti il bilancio dell’attentato alle Turkish Aerospace Industries. Ankara accusa il Pkk Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È salito ad almeno 5e 22ilcompiuto ieri innella sede delle(TAI, turco TUSA?) di Kahramankazan, a circa 40 chilometri dalla capitale, che il ministro della Difesa Nazionale Ya?ar Güler ha attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione europea. L’attacco è stato effettuato da due persone, tra cui una donna, ripresi anche dtelecamere di sicurezza della sede delle TAI e in seguito uccisi dforze speciali turche intervenute sul posto. Al momento nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attentato. Tra i, sette sono ricoverati in ospedale e almeno due versano in gravi condizioni.

