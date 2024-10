Traffico Roma del 24-10-2024 ore 17:00 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità disagi sul Raccordo Anulare causa incidente incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall’uscita Casilina fino alla via Appia ancora in carreggiata interna causa Traffico intenso Ci sono code tra le uscite casse Salaria dall’anno menta al bivio con la Roma L’Aquila in carreggiata esterna code a tratti sempre per Traffico intenso dal vivo con la Roma Fiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi Olimpico in direzione San Giovanni abbiamo cose dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria è ancora tra l’uscita Porta Maggiore viale Castrense al centro incolonnamenti su diversi tratti del Lungotevere soprattutto tra l’isola Tiberina e Ponte Sisto trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea della metropolitana la stazione ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagi sul Raccordo Anulare causa incidente incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall’uscita Casilina fino alla via Appia ancora in carreggiata interna causaintenso Ci sono code tra le uscite casse Salaria dall’anno menta al bivio con laL’Aquila in carreggiata esterna code a tratti sempre perintenso dal vivo con laFiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi Olimpico in direzione San Giovanni abbiamo cose dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria è ancora tra l’uscita Porta Maggiore viale Castrense al centro incolonnamenti su diversi tratti del Lungotevere soprattutto tra l’isola Tiberina e Ponte Sisto trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea della metropolitana la stazione ...

