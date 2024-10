Torino, madre denuncia il figlio dopo la rapina: "È tossicodipendente, gli serve aiuto" (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Germagnano, nel torinese, una donna 60enne in pensione ha deciso di denunciare suo figlio, 33 anni e tossicodipendente, dopo che quest’ultimo le ha detto “che avrebbe rapinato la tabaccheria vicino alla stazione” per poi passare ai fatti. Tg24.sky.it - Torino, madre denuncia il figlio dopo la rapina: "È tossicodipendente, gli serve aiuto" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Germagnano, nel torinese, una donna 60enne in pensione ha deciso dire suo, 33 anni eche quest’ultimo le ha detto “che avrebbeto la tabaccheria vicino alla stazione” per poi passare ai fatti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denatalità in Umbria - culle sempre più vuote. “Il primo figlio? Dopo i 33 anni” - Una realtà che per adesso interessa soltanto la Sardegna (0,89), ma verso la quale ci stiamo portando lentamente ma in modo inesorabile anche noi. Scendendo a livello territoriale, l’età media al parto è più alta nel Centro e nel Nord (32,9 e 32,6) rispetto al Mezzogiorno (32,2). Infine una curiosità sui nomi: Leonardo è stato quello più scelto nel 2023 dai genitori che lo hanno scelto in 127 casi pari al 5,2 per cento. (Lanazione.it)

Roma - si sveglia dopo 5 anni di coma ma pensa di essere nel 1980 e non riconosce moglie e figlio : l’incredibile storia di Luciano D’Amato - Con l’aiuto degli psicologi, lui e la moglie stanno ricostruendo un rapporto che è dovuto ripartire da zero. A raccontarlo è il quotidiano Il Messaggero. Cinque anni dopo si risveglia, ma crede di essere nel 1980. Lei, avrebbe riferito l’uomo, “mi chiamava Luciano. E invece no. Nel 2019 rimane gravemente ferito in un incidente stradale e finisce in coma. (Tpi.it)

Mamma e figlio stanno per annegare : un uomo si tuffa e li salva - ma muore poco dopo - Era in vacanza con la sua famiglia, ma quando ha visto una mamma e un bambino in acqua, a un passo dalla morte, non ci ha pensato due volte e si è tuffato per salvarli. Un gesto eroico che ha permesso di portare in salvo la donna e il bimbo, ma non il loro soccorritore, deceduto dopo il... (Today.it)