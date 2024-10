Quotidiano.net - Tolleranze costruttive: le modifiche alle difformità edilizie consentite

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lesono quelledi lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia. Il Decreto Salva Casa introduce allora significative, ovvero leentro determinati limiti. In relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, lesono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente. La misura consente di tenere conto, nell’ambito della definizione della tolleranza, di discostamenti minimi rispettocaratteristichepreviste nei titoli abilitativi che, se considerate su superficie di modesta entità, possono impattare, seppur minime, per più del 2 per cento del totale.