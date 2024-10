Thuram: «Gol importante, di più quando si vince! Esultanza? Spiego» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Thuram ha parlato dopo il triplice fischio di Young Boys-Inter, partita della terza giornata della Champions League vinta dai nerazzurro proprio grazie al suo gol arrivato al minuto 93. Ecco di seguito quanto dichiarato nel post match di Prime Video dal numero 9 interista LA VITTORIA PRIMA DI TUTTO – Marcus Thuram ha parlato così al termine di Young Boys-Inter: «Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra forte e un pubblico incredibile, abbiamo spinto e siamo felici di questa vittoria fuori casa. Se si tratta del mio gol più importante? I gol sono sempre importanti, ancora di più quando la squadra vince. Esultanza? Ero stupito, mi è uscita così perché i nostri tifosi spingevano e noi gli abbiamo dato la vittoria». Inter-news.it - Thuram: «Gol importante, di più quando si vince! Esultanza? Spiego» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha parlato dopo il triplice fischio di Young Boys-Inter, partita della terza giornata della Champions League vinta dai nerazzurro proprio grazie al suo gol arrivato al minuto 93. Ecco di seguito quanto dichiarato nel post match di Prime Video dal numero 9 interista LA VITTORIA PRIMA DI TUTTO – Marcusha parlato così al termine di Young Boys-Inter: «Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra forte e un pubblico incredibile, abbiamo spinto e siamo felici di questa vittoria fuori casa. Se si tratta del mio gol più? I gol sono sempre importanti, ancora di piùla squadra? Ero stupito, mi è uscita così perché i nostri tifosi spingevano e noi gli abbiamo dato la vittoria».

