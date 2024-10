Universalmovies.it - The Orville 4: a Gennaio 2025 l’inizio dei lavori

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Capitano Ed e tutto l’equipaggio della USS– ECV 197 presto tornerà a solcare il fantastico universo creato da Seth MacFarlane allo scopo di omaggiare quello di Star Trek. Questo è infatti quanto afferma The Cinemaholic che da per certo il “via libera” di Hulu per la produzione delle quarta stagione di The, le cui riprese sono previste entro il prossimoa Los Angeles. Il rinnovo per una nuova stagione di The, in maniera ufficiosa e a sorpresa, fu anticipata da Scoth Grimes, l’inteprete del simpatico Gordon Malloy, lo scorso agosto durante la convention Star Trek Las Vegas. In passato e più volte lo stesso Seth MacFarlane, creatore di questa Serie, aveva lanciato segnali positivi per un proseguimento della sua creatura.