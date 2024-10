Tesla utile in crescita del 173% | terzo trimestre oltre i 2 miliardi di dollari

Lapresse.it - Tesla, utile in crescita del 17,3%: terzo trimestre oltre i 2 miliardi di dollari

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’netto deldiè aumentato del 17,3% rispetto a un anno fa, grazie alle vendite di veicoli elettrici più forti, e l’amministratore delegato Elon Musk, ottimista ha previsto unadelle vendite del 20-30% per il prossimo anno. La forte performance ha cambiato la traiettoria dell’anno per l’azienda di Austin, Texas, che aveva visto diminuire le vendite e i profitti nei primi due trimestri. Nella sua lettera agli investitoriha previsto una leggeradelle consegne di veicoli quest’anno, migliore rispetto agli 1,8 milioni consegnati in tutto il mondo nel 2023.ha dichiarato di aver guadagnato 2,17dida luglio a settembre, più del profitto di 1,85diregistrato nello stesso periodo del 2023.ha dichiarato di aver venduto 462.