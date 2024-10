Ilrestodelcarlino.it - "Stop ai vincoli sui dehors durante l’inverno"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Isono diventati parte integrante dell’offerta della città. Si può quindi ipotizzare una chiusura integrale degli stessi". Gaetano Callà, presidente di Fipe Confcommercio mette le mani avanti dopo l’incontro avuto con l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini. Diventati la boccata d’ossigeno delle attività per non fallire nel periodo della pandemia, oggi ia detta di Callà fanno parte della cartolina di ogni città, e Rimini non fa eccezione. Impossibile farne a meno. Impensabile immaginare le piazze senza queste strutture. Dunque perché non fare un ulteriore passo verso una loro consacrazione, con chiusure integrali delle strutture, ma sempre temporanee? Confcommercio sta combattendo la battaglia deisu vari fronti.