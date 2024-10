Ilgiorno.it - Spariti gli pneumatici due macchine “a terra”: "Più controlli in campo"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’altra notte è toccato ad Opera finire sotto il mirino dei ladri. Depredate almeno due auto. Una nella piazzetta di fianco al Municipio ( via le ruote) e l’altra in via Bozzini (sparite le ruote e vandalizzata). Si tratta di due auto di grossa cilindrata. Uno dei furti è stato segnalato da Augusto Sandolo di VivOpera nel parcheggio del Comune. L’altro dall’ex sindaco Ettore Fusco: "Da quando è diminuito l’organico della polizia locale il comando di Opera non è più riuscito a presidiare il territorio al fine di evitare che la criminalità dilagasse. Sempre più auto rovinate durante la notte, non sappiamo se le telecamere siano funzionanti e nel caso in cui lo fossero se siano poi impiegate per svolgere un minimo di attività di indagine.