Sparatoria a Napoli, 15enne ucciso a colpi di pistola. Ferito un altro minore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Napoli, 14 ottobre 2024 - Quindicenne ucciso a colpi di pistola nel centro di Napoli. È il bilancio della Sparatoria accaduta stanotte in Corso Umberto, al culmine della quale è deceduto il ragazzo. La Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, rimasto lievemente Ferito. Non sono ancora chiari né il movente e né la dinamica di quanto accaduto. Sul caso indaga la polizia. Notizia in aggiornamento

Napoli - sparatoria in corso Umberto : ucciso un 15enne. Due i feriti - . È quanto riporta Repubblica. Sparatoria a Corso Umberto, in pieno centro a Napoli. Due i feriti sembra essere il primo su Teleclubitalia. Due i feriti Un ragazzo napoletano di 15 anni – classe 2009 – è stato ferito a morte, freddato da colpi d’arma da fuoco in circostanze da chiarire. 15enne ucciso a colpi di pistola. (Teleclubitalia.it)

Far West nel cuore di Napoli : sparatoria in città - morto un ragazzo di 16 anni - . Si tratta purtroppo dell’ennesima vittima giovanissima di morte violenta in città, che si verifica subito dopo la bruttissima storia del 16enne che ha ucciso il suo amico d’infanzia 20enne per ordine del boss dopo dissidi legati allo spaccio di droga. Probabilmente saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare i responsabili. (Dayitalianews.com)