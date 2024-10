Sicurezza durante i percorsi PCTO | più garanzie coinvolgimento studenti riconoscimento imprese virtuose Orsini firma la Carta di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)il Consiglio Generale di Confindustria tenutosi a Roma, Emanuelehato la "di", un documento in memoria diParelli, lo studente dell'Istituto professionale "Bearzi" di Udine vittima di un incidente nel 2022l'alternanza scuola-lavoro. Il manifesto, sottoscritto nel 2023 dalla famiglia Parelli e dall'Amministrazione regionale, mira a promuovere lanei contesti formativi e lavorativi per i giovani coinvolti in esperienze professionali. L'articolo: piùla “di” .