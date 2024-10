Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla sanità in consiglio: "C’è stress tra gli operatori"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tema legato alladel Piceno torna ad infiammare ilcomunale. Da un lato l’opposizione è tornata ad attaccare, soprattutto negli ultimi giorni con l’interrogazione alla quale ieri nel corso della seduta andata in scena nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, evidenziando ancora una volta quelle criticità che negli ultimi tempi hanno riguardato il personale e i servizi resi dall’ospedale Mazzoni. Dall’altro lato invece il sindaco Marco Fioravanti ha colto l’occasione per fare chiarezza. Qui è stata la consigliera Manuela Marcucci del Pd, in qualità di prima firmataria della suddetta interrogazione, a prendere la parola tornando ad evidenziare la situazione legata ad alcune delle criticità dell’Ast.