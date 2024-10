Sport.quotidiano.net - Rugby serie C1. La Essepigi Techfem fa sul serio: espugnata Macerata, ora Ancona

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ ancora vincente in trasferta laFanoche dopo aver espugnato per 22-7 il campo della Dinamis Falconara, si è presa 5 punti anche a, imponendosi per 40-8 sui padroni di casa nella seconda giornata del girone marchigiano diC1. "Abbiamo subito indirizzato la gara con due mete nei primi 10’ di gioco – spiega il capitano dei fanesi Gabriele Breccia, in rossoblù dal 2011 –. La mischia dominante ha fatto la differenza in un fondo reso pesante dalle piogge copiose della settimana scorsa, poi siamo stati bravi a tenere il ritmo alto con i trequarti ed a non mettere mai in discussione il risultato.