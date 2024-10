.com - Roma, Juric: “Non abbiamo mentalità da grande squadra. L’obiettivo è la Champions”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “cattiva come la vorrei? A metà. Anche nell’ultima partitavisto tanta volontà. In questo momento nonvincente, delle ultime 17 nevinte 3. Lanon è da, ma nemmeno di unadi livello inferiore. A Monzasbagliato tanto, in Svezia uguale. Con l’Inter commetti l’errore che ti porta a perdere. Qui c’è tutto per lavorare bene, sono tutte scuse. Lanon è vincente, bisogna cambiare registro. Fare un punto ed essere contenti non va bene, già da domani mi aspetto un’altra volontà per migliorare questa situazione. Da domani, da domenica. Le partite di Monza o Elfsborg non sono più accettabili”. Lo ha detto il tecnico della, Ivanalla vigilia della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev. “Laha fatto tante cose belle, tra Monza, Elfsborg e anche Bilbao.