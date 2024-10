Sport.quotidiano.net - Rimini a Terni per sfatare un tabù. Zero vittorie al ’Libero Liberati’

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Alilnella sua storia ci ha messo piede 12 volte. E non ne è mai uscito con tutto il bottino in tasca. Ci proveranno domani sera capitan Colombi e compagni a scrivere una nuova pagina di storia biancorossa. Appuntamento fissato in casa di quella Ternana che oggi tallona la capolista Pescara. Appuntamento fissato al ’dove, dal 1939 al 2019, i romagnoli hanno messo in tasca quattro punti, frutto degli altrettanti pareggi conquistati in 12 partite. Poi ottodegli umbri, andati a bersaglio ben 17 volte. Solo 3, invece, i centri biancorossi. Numeri che di certo non danno molto coraggio alin vista dell’undicesima di campionato. Ma la squadra di mister Buscè in questa prima parte di stagione, essenzialmente soltanto lontano da casa, è stata capace di abbattere diversi. Riscrivendo, se vogliamo, anche un po’ la storia.