Quando Ron Ely divenne Tarzan per il morso sul set di uno scimpanzé

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Fisico imponente e due occhi azzurri che bucavano lo schermo. Ron Ely, morto oggi all’età di 86 anni, era noto negli anni ‘60 come spalla affidabile in programmi televisivi come le sitcom “Father Knows Best,” “How to Marry a Millionaire” e “The Many Loves of Dobie Gillis”. Ronald Pierce Ely era nato il 2 giugno 1938 ad Amarillo in Texas. Suo padre aveva una fattoria mentre la madre era una dattilografa per l’amministrazione locale. Al liceo, Ron ha preso lezioni di recitazione e ha vinto un concorso statale di lettura di poesie, che gli ha permesso di ottenere una borsa di studio per l'Università del Texas ad Austin. Inizialmente pensava che la sua strada fosse studiare ingegneria petrolifera. Fu la curiosità e per il mondo della recitazione a portarlo a Hollywood.