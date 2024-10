Powerchair hockey: via al campionato dei "Leoni sicani" al Barbera center (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prenderà il via domenica 27 ottobre al Barbera center di Santa Margherita di Belìce la stagione sportiva 2024/2025 del campionato nazionale di Powerchair hockey. Ad aprire le danze saranno i Leoni sicani, unici rappresentanti della Sicilia nella massima serie, che sfideranno il Magic Torino in Agrigentonotizie.it - Powerchair hockey: via al campionato dei "Leoni sicani" al Barbera center Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prenderà il via domenica 27 ottobre aldi Santa Margherita di Belìce la stagione sportiva 2024/2025 delnazionale di. Ad aprire le danze saranno i, unici rappresentanti della Sicilia nella massima serie, che sfideranno il Magic Torino in

