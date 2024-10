**Pd: Coppolino, 'mai fatto quel post su Schlein, mi hanno hackerato il profilo e farò denuncia'** (Di giovedì 24 ottobre 2024) Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Non ho mai scritto quel post osceno su Elly Schlein, lo smentisco categoricamente. Mi hanno hackerato il profilo, e non è la prima volta che succede. E' successo altre due volte. Io non ho mai scritto una cosa del genere. In questo momento faccio politica, basandomi sulle sentenze dei giudici, non mi permetterei mai di scrivere una cosa del genere. L'ho scoperto perché mi hanno telefonato e l'ho subito cancellato. Ho anche modificato la privacy del profilo e penso che farò anche una denuncia alla Polizia postale". Lo ha detto all'Adnkronos Salvo Coppolino, l'ex consigliere provinciale di Palermo di An e ora vicino a Fdi, sul cui profilo è apparso il posto contro Elly Schlein. Che ora non c'è più perché cancellato dallo stesso ex politico che oggi lavora all'Ars. Liberoquotidiano.it - **Pd: Coppolino, 'mai fatto quel post su Schlein, mi hanno hackerato il profilo e farò denuncia'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Non ho mai scrittoosceno su Elly, lo smentisco categoricamente. Miil, e non è la prima volta che succede. E' successo altre due volte. Io non ho mai scritto una cosa del genere. In questo momento faccio politica, basandomi sulle sentenze dei giudici, non mi permetterei mai di scrivere una cosa del genere. L'ho scoperto perché mitelefonato e l'ho subito cancellato. Ho anche modificato la privacy dele penso cheanche unaalla Poliziaale". Lo ha detto all'Adnkronos Salvo, l'ex consigliere provinciale di Palermo di An e ora vicino a Fdi, sul cuiè apparso ilo contro Elly. Che ora non c'è più perché cancellato dallo stesso ex politico che oggi lavora all'Ars.

