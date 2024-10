Lanazione.it - Passeggiata a Vitozza per ribadire la contrarietà

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il "no" istituzionale all’impianto eolico "Energia Sorano" è arrivato da tempo, con tanto di delibera del consiglio comunale, e adesso è il momento di far sentire la voce del territorio. È con questo spirito che per domenica è stato organizzato dal Comune di Sorano un evento per manifestare laa questo impianto. L’appuntamento è alle 9 in piazza a San Quirico: dalle 9.30 è in programma unanell’area rupestre di. "La camminata è un modo – spiega il sindaco Ugo Lotti – per far capire il valore del nostro territorio non solo ai nostri concittadini ma anche e soprattutto alle autorità degli enti superiori che poi hanno l’ultima parola su queste concessioni. Il compito degli amministratori è quello di proteggere e tutelare il patrimonio materiale e immateriale delle loro comunità.