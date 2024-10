Lanazione.it - Parte ’Concerti a Teatro’

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul filo conduttore del ‘divenire della musica’, dodici appuntamenti con grandi artisti internazionali al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per ‘Concerti a, la stagione di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Sei concerti al Civico e tre agli Impavidi per un cartellone di elevata qualità artistica che vuole incentivare l’ascolto dal vivo e la diffusione della musica classica, mettendo in luce anche per questa edizione il mondo dei giovani talenti. Novità di quest’anno il Progetto Mozart, che vedrà in programma tre eventi – 28 gennaio, 22 e 27 febbraio – dedicati al compositore austriaco tra recite, racconti e spettacoli che uniscono musica classica e teatro.