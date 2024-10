Palladino: "Bravi tutti, avanti con questo lavoro. Kean? Ho un grande dottore..." (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Missione compiuta anche in Svizzera per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo un primo tempo sottotono è uscita la qualità dei gigliati che hanno segnato quattro reti al San Gallo. Vittoria che lascia i viola in testa alla classifica del girone di Conference League (a parimerito con ancora diverse squadre, tra cui il Chelsea). Ottima prova sotto porta di Ikoné, autore di una doppietta ma poteva farne anche un altro, bravo anche Sottil. In rete anche Quarta e Gosens. Buona prova complessiva, sicuramente superiore rispetto a quella contro i modestissimi gallesi dei New Saints. Adesso la Fiorentina a livello europeo tornerà in campo a Cipro contro l'Apoel il prossimo 7 novembre. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina a fine partita. "Ho la fortuna di avere un grande staff e Bravissimi analisti che analizzano dove si può far male agli avversari. Sport.quotidiano.net - Palladino: "Bravi tutti, avanti con questo lavoro. Kean? Ho un grande dottore..." Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Missione compiuta anche in Svizzera per la Fiorentina di Raffaele. Dopo un primo tempo sottotono è uscita la qualità dei gigliati che hanno segnato quattro reti al San Gallo. Vittoria che lascia i viola in testa alla classifica del girone di Conference League (a parimerito con ancora diverse squadre, tra cui il Chelsea). Ottima prova sotto porta di Ikoné, autore di una doppietta ma poteva farne anche un altro, bravo anche Sottil. In rete anche Quarta e Gosens. Buona prova complessiva, sicuramente superiore rispetto a quella contro i modestissimi gallesi dei New Saints. Adesso la Fiorentina a livello europeo tornerà in campo a Cipro contro l'Apoel il prossimo 7 novembre. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina a fine partita. "Ho la fortuna di avere unstaff essimi analisti che analizzano dove si può far male agli avversari.

