Pagani, giovane da solo in casa sventa il colpo e mette in fuga i ladri

Attimi di paura a Pagani, in via Tortora, quando una banda di ladri ha cercato di introdursi in un appartamento, occupato in quel momento solo da un ragazzo di 21 anni. I genitori erano usciti per pochi minuti, lasciando il figlio da solo. Notando i malintenzionati che tentavano di forzare la serratura, il giovane ha prontamente contattato la madre, che lo ha esortato a chiedere aiuto a gran voce. Seguendo il consiglio, il ragazzo ha allertato i carabinieri, spingendo la banda a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Le indagini

L'episodio è stato denunciato, e le indagini sono supportate dalle immagini raccolte dalle telecamere della zona. I residenti hanno riferito che la stessa banda potrebbe aver già tentato altri furti nei dintorni, sollecitando un incremento dei controlli sul territorio.

Solo in casa sente la presenza dei ladri all'esterno - paura a Pagani

Da solo in casa, scopre che i ladri stanno tentando di entrare in casa e chiama i carabinieri. Facendo fuggire la banda. Tanta paura - come raccontato da Telenuova - a Pagani, giorni fa, in via Tortora, quando una banda di persone ha tentato di entrare all'interno di un appartamento.

