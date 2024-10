Omicidio Scazzi, serie Avetrana rinviata: società contro decisione Tribunale (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Avetrana – Qui non è Hollywood', la serie tv sull'Omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. Groenlandia e Disney confermano infatti che "per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata 'Avetrana – Qui non è Hollywood' è rinviato. Le Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – '– Qui non è Hollywood', latv sull'di Sarah, è stata. Groenlandia e Disney confermano infatti che "per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti daldi Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata '– Qui non è Hollywood' è rinviato. Le

Il giudice blocca la serie su Sarah Scazzi Avetrana – Qui non è Hollywood - ecco perché - it. . Invece, per volere del Tribunale di Taranto, la diffusione della serie dedicata al delitto di Sarah Scazzi, Avetrana – Qui non è Hollywood è stata sospesa. La giovane Sarah Scazzi fu uccisa nell’agosto del 2010. Per l’omicidio sono state condannate in via definitiva la cugina della ragazza, Sabrina Misseri, la zia, Cosima Serrano e il marito di quest’ultima Michele Misseri. (Cultweb.it)