Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula «per onorare Giulia» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Filippo Turetta sarà presente il 25 ottobre per la prima volta in un’aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l’Omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ha confermato Giovanni Caruso, difensore del 22enne reo confesso dell’Omicidio dell’ex fidanzata. Nessuna bugia, ha promesso, ma una confessione piena (come quella resa subito dopo l’arresto al pm Andrea Petroni), «anche per onorare la memoria di Giulia». Gino Cecchettin (Imagoeconomica).Sarà presente anche Gino Cecchettin, che già aveva assistito alla prima udienza «Alla luce delle numerose richieste pervenute, Caruso conferma che l’imputato sarà presente in udienza avanti la corte d’Assise e si sottoporrà all’interrogatorio», si legge in una nota del legale. Lettera43.it - Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula «per onorare Giulia» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Filipposarà presente il 25 ottobre per lain un’di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l’di, in corso a Venezia. Lo ha confermato Giovanni Caruso, difensore del 22enne reo confesso dell’dell’ex fidanzata. Nessuna bugia, ha promesso, ma una confessione piena (come quella resa subito dopo l’arresto al pm Andrea Petroni), «anche perla memoria di». Gino(Imagoeconomica).Sarà presente anche Gino, che già aveva assistito allaudienza «Alla luce delle numerose richieste pervenute, Caruso conferma che l’imputato sarà presente in udienza avanti la corte d’Assise e si sottoporrà all’interrogatorio», si legge in una nota del legale.

