"Non era un quindicenne, era un mio alunno e aveva sogni": lo straziante messaggio d'addio dell'insegnante di Emanuele (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbe stato un solo colpo alla schiena a spezzare la vita di Emanuele Tufano, il ragazzino ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre in via Carmeniello al Mercato, poco lontano da Corso Umberto con le sue luci sfavillanti che dalla Stazione di piazza Garibaldi introducono i turisti a Napoli Napolitoday.it - "Non era un quindicenne, era un mio alunno e aveva sogni": lo straziante messaggio d'addio dell'insegnante di Emanuele Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbe stato un solo colpo alla schiena a spezzare la vita diTufano, il ragazzino ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre in via Carmeniello al Mercato, poco lontano da Corso Umberto con le sue luci sfavillanti che dalla Stazione di piazza Garibaldi introducono i turisti a Napoli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: «Sparato per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata». Il mistero sugli amici finiti in ospedale - Dramma in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Una ventina i colpi esplosi da due-tre armi da fuoco, lungo circa 250 metri, che hanno mandato ... (leggo.it)

"Non era un quindicenne, era un mio alunno e aveva sogni": lo straziante messaggio d'addio dell'insegnante di Emanuele - Sul selciato di via Carmeniello al Mercato ancora macchie di sangue e i segni della violenta sparatoria costata la vita ad Emanuele, circa 20 i fori di proiettile repertati ... (napolitoday.it)

"Non era un quindicenne, era un mio alunno e aveva sogni": lo straziante messaggio d'addio dell'insegnate di Emanuele - Sul selciato di via Carmeniello al Mercato ancora macchie di sangue e i segni della violenta sparatoria costata la vita ad Emanuele, circa 20 i fori di proiettile repertati ... (napolitoday.it)

15enne ucciso a Napoli, Emanuele Tufano colpito mentre scappava. Scontro tra bande, esplosi venti colpi in strada - Una lite forse tra bande. Una sparatoria, l'ennesima. E poi, ancora una volta, un altro ragazzo morto. Lo sfondo è Napoli, in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con ... (ilmessaggero.it)

Minorenne ucciso a Napoli, il Prefetto: “Una profonda scossa alla città ” - Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sull’ omicidio del quindicenne avvenuto la scorsa notte in pieno centro. Una ventina di colpi esplosi da due o tre armi. Le parole del Prefetto di Napoli. Forse si er ... (ilmediano.com)