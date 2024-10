Nazionale italiana in lutto, addio a una figura storica (Di giovedì 24 ottobre 2024) È scomparso un imprenditore di successo che fu anche un grande dirigente sportivo. Se n’è andato all’età di 88 anni: è morto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024 a Pescara dopo una lunga malattia. La FIGC e il club del quale fu presidente per anni lo hanno ricordato con affetto con dei messaggi di cordoglio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paura in stazione, ragazzo viene investito da un treno Leggi anche: Tremendo incidente in autostrada, ci sono morti: traffico bloccato Vincenzo Marinelli è morto, addio allo storico dirigente della Nazionale Under 21 Nato nel settembre del 1936 a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara, Vincenzo Marinelli fu un imprenditore nel settore della sanità ma anche un grande appassionato di calcio. Vincenzo Marinelli è morto oggi all’età di 88 anni a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Tvzap.it - Nazionale italiana in lutto, addio a una figura storica Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È scomparso un imprenditore di successo che fu anche un grande dirigente sportivo. Se n’è andato all’età di 88 anni: è morto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024 a Pescara dopo una lunga malattia. La FIGC e il club del quale fu presidente per anni lo hanno ricordato con affetto con dei messaggi di cordoglio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paura in stazione, ragazzo viene investito da un treno Leggi anche: Tremendo incidente in autostrada, ci sono morti: traffico bloccato Vincenzo Marinelli è morto,allo storico dirigente dellaUnder 21 Nato nel settembre del 1936 a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara, Vincenzo Marinelli fu un imprenditore nel settore della sanità ma anche un grande appassionato di calcio. Vincenzo Marinelli è morto oggi all’età di 88 anni a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo.

