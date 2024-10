Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca è Pulisic-dipendente. La clamorosa statistica

(Di giovedì 24 ottobre 2024) PerChristianè diventato un giocatore davvero imprescindibile: e questo anche per il. LaIldi. Ma con uncosì, chi non lo sarebbe? L’attaccante americano è sempre più protagonista di questa squadra ed è diventato il vero punto di riferimento della manovra offensiva del Diavolo. Il segreto dei rossoneri è appunto proprio l’esterno offensivo ex Chelsea, che sta facendo un campionato pazzesco. Se prendiamo in considerazione il 2024 di, ci accorgiamo che Capitan America è senza dubbio il miglior giocatore del campionato di Serie A in termini di di goal realizzati e assist forniti. L’americano ha preso parte a ben 24 reti: 15 centri e 9 passaggi vincenti. Una vera e propria macchina che non intenzione di fermarsi e prosegue dritta per la sua strada.