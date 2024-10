Metro Linea 6 di Napoli chiusa oggi 24 ottobre tutto il giorno per lavori: seconda volta in 4 giorni (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Metro Linea 6 chiusa oggi per manutenzione. Era già accaduto lunedì 21. Il servizio riprenderà domani regolarmente. Fanpage.it - Metro Linea 6 di Napoli chiusa oggi 24 ottobre tutto il giorno per lavori: seconda volta in 4 giorni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laper manutenzione. Era già accaduto lunedì 21. Il servizio riprenderà domani regolarmente.

