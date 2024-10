Mattarella agli Stati generali della Salute e Sicurezza sul lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA – Martedì 29 ottobre alle ore 11.00, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge la cerimonia inaugurale degli Stati generali della Salute e Sicurezza sul lavoro (29-31 ottobre), organizzati dalla Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e dalla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica. In apertura l’indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e gli interventi della Presidente della Commissione d’inchiesta Chiara Gribaudo, del Commissario europeo Nicolas Schmit e della ministra Marina Calderone. Durante la cerimonia è previsto anche un reading dell’attrice Ambra Angiolini. Nel pomeriggio del 29 e nelle giornate successive si svolgeranno dibattiti tra le istituzioni designate a controlli e verifiche, tra gli enti locali, e in materia di tecnologia al servizio della prevenzione. Lopinionista.it - Mattarella agli Stati generali della Salute e Sicurezza sul lavoro Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA – Martedì 29 ottobre alle ore 11.00, presso la SalaLupa di Montecitorio si svolge la cerimonia inaugurale deglisul(29-31 ottobre), organizzati dalla Commissione d’inchiesta sulle condizioni die dalla Camera dei deputati alla presenza del PresidenteRepubblica. In apertura l’indirizzo di saluto del PresidenteCamera Lorenzo Fontana e gli interventiPresidenteCommissione d’inchiesta Chiara Gribaudo, del Commissario europeo Nicolas Schmit eministra Marina Calderone. Durante la cerimonia è previsto anche un reading dell’attrice Ambra Angiolini. Nel pomeriggio del 29 e nelle giornate successive si svolgeranno dibattiti tra le istituzioni designate a controlli e verifiche, tra gli enti locali, e in materia di tecnologia al servizioprevenzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stati Generali Cultura - Silvestri “Partire da Palermo bel segnale” - xd8/pc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città simbolicamente rappresenta davvero un grande riferimento, quindi partire da qui è un bel segnale: metteremo in campo tanti contenuti per capire quali sono le opportunità e cosa possiamo fare insieme per far crescere questo movimento, perché la cultura è una grande componente del Pil italiano nonché un vettore per convincere i nostri ragazzi a rimanere: sotto quest’aspetto l’intelligenza artificiale deve essere vista come una grande opportunità e come potenziale creatrice di nuove occupazioni”. (Unlimitednews.it)

Stati Generali Cultura - Cannella “Palermo sta crescendo” - xd8/pc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Il 400esimo anniversario di Santa Rosalia, con i festeggiamenti che stanno andando avanti anche nei mesi successivi, ha contribuito notevolmente a esportare il brand Palermo”. Lo ha detto il Vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, in occasione della prima tappa degli Stati generali della Cultura, kermesse organizzata dal Sole 24 Ore che per la prima volta fanno tappa nel capoluogo siciliano. (Unlimitednews.it)

Stati Generali Cultura - Lagalla “Fuga giovani da Sud troppo diffusa” - Quello della fuga dei giovani dalla Sicilia è un fenomeno che conosciamo da tempo e che stiamo affrontando nell’ambito di una globalizzazione che normalizza la mobilità intellettuale dei nostri ragazzi: istituzioni e imprese devono collaborare per consentire ai giovani di scegliere se andar via o meno. (Unlimitednews.it)