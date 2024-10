Quotidiano.net - Marina Berlusconi: "Certi giudici nemici del Paese"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "non sonodi mio padre o di Giorgia Meloni, ma di tutto il".tiene fede alla dottrina di famiglia sullo scontro tra politica e toghe. Inaugurando la nuova libreria Mondadori nella centralissima Galleria Alberto Sordi di Roma la presidente della casa editrice smentisce sin da subito le malizie che vogliono la famiglia del defunto Cavaliere impegnata a minare la politica del governo e della maggioranza. Certo, la figlia più affine al padre non s’incontra neanche per l’auspicato (da sherpa e paceri) caffè con la premier Giorgia Meloni. Che nello stesso momento dialoga con il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, in occasione della festa per gli 80 anni del giornale alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea. Pochi chilometri in linea d’aria. Giusto qualche metro di distanza politica.