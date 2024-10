Manovra 2025, D’Aprile (Uil Scuola): “Il disegno di legge coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi. Preoccupano i tagli agli organici” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La bozza della legge di Bilancio 2025, secondo il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, presenta un quadro contraddittorio per la Scuola italiana. "La Manovra coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi", ha affermato D’Aprile, sottolineando la necessità di maggiori investimenti nel settore. L'articolo Manovra 2025, D’Aprile (Uil Scuola): “Il disegno di legge coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi. Preoccupano i tagli agli organici” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La bozza delladi Bilancio, secondo il Segretario generale della UilRua, Giuseppe, presenta un quadro contraddittorio per laitaliana. "Lailma nongli", ha affermato, sottolineando la necessità di maggiori investimenti nel settore. L'articolo(Uil): “Ildiilma nongli” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - in arrivo tagli alla scuola di 5660 docenti e 2174 Ata dal 2025 : ma Valditara nega l’evidenza - Continua a leggere . Ma il ministero di Valditara nega tutto e dice che la misura è temporanea. Nella manovra, nero su bianco, c'è scritto che ci sarà a scuola una taglio dell'organico: una riduzione di 5660 posti di insegnanti e 2174 unità di personale ATA, come effetto del blocco del 25% del turn over. (Fanpage.it)

Manovra 2025 - spending review sulla scuola con tagli sul personale docente e Ata - . La Cisl Scuola, più nello specifico, attraverso la segretaria generale Ivana Barbacci, chiede che vengano rimosse le disposizioni che limitano le possibilità di assunzione del personale Ata al solo reintegro dei posti liberati da pensionamenti. I numeri annunciati sono molto alti, pari a 5. 174 unità. (Quifinanza.it)

La mannaia del governo sulla scuola : in manovra previsto il taglio di oltre 5600 docenti dal 2025. Il comparto : “Insostenibile” - Rimanendo così la situazione non ci resterà nel caso che proclamare lo stato di agitazione della categoria”. it spiega: “La carta ai docenti precari rientra tra le misure necessarie per non discriminarli rispetto ai docenti di ruolo. In sede di rinnovo contrattuale avevamo proposto l’ampliamento dell’organico e invece ci troviamo di fronte a una riduzione. (Ilfattoquotidiano.it)