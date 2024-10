Mannoia e Ranieri al Teatro Carlo Gesualdo: le info sui biglietti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Carlo Gesualdo di Avellino. Viste le numerose richieste arrivate in questa prima settimane di vendita del carnet comprensivo dei 13 spettacoli che compongono il ricco cartellone del Massimo cittadino, lunedì 28 ottobre sarĂ Avellinotoday.it - Mannoia e Ranieri al Teatro Carlo Gesualdo: le info sui biglietti Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale deldi Avellino. Viste le numerose richieste arrivate in questa prima settimane di vendita del carnet comprensivo dei 13 spettacoli che compongono il ricco cartellone del Massimo cittadino, lunedì 28 ottobre sarĂ

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cristiano De André in concerto al Teatro Carlo Gesualdo - Si aggiunge un altro prezioso appuntamento al prestigioso programma del Teatro comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Nel 2025 farà tappa nel teatro irpino anche CRISTIANO DE ANDRÉ che si esibirà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ NEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni... (Avellinotoday.it)

Teatro Carlo Gesualdo - via alla rassegna musicale - it. Il 12 ottobre 2024 è la volta di Havana Nocturne ed AyméeNuviola, che traporterà sul palco le atmosfere caraibiche e le sonorità tipiche della cultura latino-americana. Tempo di lettura: 3 minutiSi apre il 12 ottobre 2024, la rassegna Musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. . Uno sguardo completamente nuovo che l’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Laura Nargi ha fortemente voluto ed auspicato; un’idea di come diversificare l’offerta culturale che ha il chiaro intento di coinvolgere le realtà che da anni operano nel territorio e che segna il debutto di un nuovo percorso per le politiche culturali cittadine. (Anteprima24.it)

Al Teatro Carlo Gesualdo Aymée Nuviola in “Havana Nocturne” - La stagione musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino si apre con un evento straordinario: sabato 12 ottobre, il palco ospiterà Aymée Nuviola, celebre cantante e musicista cubana, in uno spettacolo intitolato "Havana Nocturne". La serata vedrà la partecipazione del grande pianista Kemuel... (Avellinotoday.it)