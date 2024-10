Thesocialpost.it - Maltempo in Calabria, il sindaco di San Pietro a Maida: “Come se ci fosse stato un forte terremoto”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcontinua a far paura in Italia, con situazioni critiche in diverse regioni a partire dall’Emilia-Romagna, dove nel Bolognese è stata disposta la chiusura delle scuole e rinviata la partita di calcio tra la squadra felsinea e il Milan, in programma sabato 26 ottobre. Problemi anche in: in particolare, situazione critica a Sandopo la violenta tempesta delle scorse ore che ha provocato ingenti danni. Leggi anche: Bologna-Milan, caos totale: dallo 0-3 a tavolino al campo neutro, tutti gli scenari Il, Domenico Giampà, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “Nel paese ci sono stati crolli, smottamenti e siamo senza strade di comunicazione”. “Adesso siamo lavorando per la conta dei danni e per mettere in sicurezza il centro storico. E’un miracolo che non ci siano stati feriti.