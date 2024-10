Lucca Comics and Games, cresce l’attesa per Dungeons & Dragons: sabato 26 il via alla mostra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucca, 24 ottobre 2024 – Nel pur sconfinato e ricco programma di Lucca Comics & Games, ci sono alcuni punti forti, alcuni eventi particolarmente attesi. Tra questi c’è sicuramente l’omaggio che il festival diretto da Emanuele Vietina ha riservato per i 50 anni di “Dungeons and Dragons”. L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per sabato 26 ottobre alle 17 quando aprirà la più grande mostra d’arte mai realizzata al mondo dedicata al primo gioco di ruolo mai nato che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. La mostra, allestita nella Chiesa dei Servi (ovviamente a Lucca) resterà visitabile dal 26 ottobre al 3 novembre a ingresso libero con orario fino al 29/10 incluso, da martedi? a sabato ore 15-19, domenica ore 10-13/15-19. Chiuso il lunedi?. Dal 30 ottobre al 3 novembre: ore 9-19. Lanazione.it - Lucca Comics and Games, cresce l’attesa per Dungeons & Dragons: sabato 26 il via alla mostra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Nel pur sconfinato e ricco programma di, ci sono alcuni punti forti, alcuni eventi particolarmente attesi. Tra questi c’è sicuramente l’omaggio che il festival diretto da Emanuele Vietina ha riservato per i 50 anni di “and”. L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per26 ottobre alle 17 quando aprirà la più granded’arte mai realizzata al mondo dedicata al primo gioco di ruolo mai nato che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. La, allestita nella Chiesa dei Servi (ovviamente a) resterà visitabile dal 26 ottobre al 3 novembre a ingresso libero con orario fino al 29/10 incluso, da martedi? aore 15-19, domenica ore 10-13/15-19. Chiuso il lunedi?. Dal 30 ottobre al 3 novembre: ore 9-19.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dagli Uffizi tre antichi draghi ‘volano’ a Lucca Comics & Games - E il direttore Simone Verde annuncia: l’accordo di collaborazione culturale tra il museo fiorentino ed il grande evento del fumetto si rinnova per altri due anni. Non solo. Il mostruoso trittico verrà esposto in un contesto più che scenograficamente idoneo: la medievale chiesa dei Servi, dove i Draghi degli Uffizi avranno tra l’altro modo di dialogare con la grande mostra dedicata da Lucca Comics&Games proprio a Dungeons and Dragons, con la curatela di Jon Peterson e Jessica Lee Patterson Gateway to Adventure - 50 Years of D&D Art: oltre cento opere d’arte e memorabilia legati all’immaginario fantasy del gioco. (Lanazione.it)

Gigaciao a Lucca Comics & Games con eventi e novità - Qui, saranno presenti per i firmacopie i quattro fondatori della casa editrice, Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, ma anche savuland, Daw, Lorenzo La Neve, CKibe, Fabio Antonelli e Power Pizza, tutti pronti a incontrare grandi e piccini in sessioni… GIGAntesche. Seguito dell’ormai mitico One Pizz, pubblicato nel Gigazine 5, tornano a grande richiesta le avventure di Fufy e compagni, in un’imperdibile edizione gigadivertente! In questa valanga di novità, sarà disponibile anche il bundle GIGATESORO, che include il Gigazine con copertina variant, il tagliapizza, gli stickers e il segnalibro disegnato da Giacomo Bevilacqua. (Nerdpool.it)

Dungeons & Dragons celebra 50 anni a Lucca Comics & Games - Vi aspettiamo dunque al Baluardo San Paolino per vivere insieme un’avventura memorabile. Le celebrazioni si estenderanno anche oltre lo stand, con la mostra straordinaria “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art” presso la Chiesa dei Servi. Sarà inoltre possibile prenotare il nuovo 2024 Player’s Handbook in italiano, ricevendo in omaggio un esclusivo dado celebrativo del 50° anniversario. (Nerdpool.it)