LIVE Darderi-Draper 5-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: è volata nel 1° set (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 0-15 Passa di dritto Draper. 5-5 A zero il britannico. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace (9°). 15-0 Lungo il recupero di rovescio di Darderi. 5-4 Draper lascia il passante di Darderi, che atterra sulla riga. 40-15 Comoda chiusura vicino alla rete dell’azzurro. 30-15 Non tiene in campo il recupero di dritto Draper. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Ace (5°)!!!!! 4-4 Ace (8°). 40-0 Ace (7°). 30-0 Ace (6°). 15-0 Ace (5°). 4-3 Bordata in cross di Darderi, che raccoglie il dritto lungo di Draper. Si salva alla grande l’azzurro! A-40 Servizio vincente dopo un let “strano”. 40-40 Palla corta e clamoroso passante lungoriga di rovescio! Numero! 30-40 Prima vincente! 15-40 Diabolico Draper. Propone un back a metà campo per far attaccare Luciano, poi passa di rovescio. Due palle break, le prime. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper 5-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: è volata nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 0-15 Passa di dritto. 5-5 A zero il britannico. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace (9°). 15-0 Lungo il recupero di rovescio di. 5-4lascia il passante di, che atterra sulla riga. 40-15 Comoda chiusura vicino alla rete dell’azzurro. 30-15 Non tiene in campo il recupero di dritto. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Ace (5°)!!!!! 4-4 Ace (8°). 40-0 Ace (7°). 30-0 Ace (6°). 15-0 Ace (5°). 4-3 Bordata in cross di, che raccoglie il dritto lungo di. Si salva alla grande l’azzurro! A-40 Servizio vincente dopo un let “strano”. 40-40 Palla corta e clamoroso passante lungoriga di rovescio! Numero! 30-40 Prima vincente! 15-40 Diabolico. Propone un back a metà campo per far attaccare Luciano, poi passa di rovescio. Due palle break, le prime.

LIVE Darderi-Draper 3-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : inizio ‘on serve’ di 1° set - 30-15 In rete il cambio lungoriga di rovescio di Darderi. 2-2 A quindici il GBR. 13:09 Tra circa 20? prenderà il via l’incontro tra Luciano Darderi e Jack Draper, ottavo di finale dell’ATP 500 di Vienna. Il patto è quello di vincere almeno uno tra Vienna e Bercy, e Draper comunque non sarebbe padrone del suo destino. (Oasport.it)

