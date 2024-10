Sport.quotidiano.net - La visita dell’ex. Materazzi: "Io tifo per voi. Riportate in alto questi colori»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista della partita interna di domenica con il Milan Futuro. In campo anche Matos che ha smaltito l’influenza e torna a disposizione di Formisano. Ma per i grifoni non è stata una giornata come le altre: i biancorossi hanno infatti ricevuto laMarco. L’ex difensore del Perugia, invitato dalla società di Faroni, ha incontrato i dirigenti, l’allenatore Formisano e ha stretto la mano a tutti i calciatori. "Ioper voi – ha detto, ricevendo così l’applauso di tutti i calciatori – , avete questa grande opportunità, fino a 23 mi allenavo a Marsala, qui avete struttura incredibile per allenarvi. Io ho iniziato a vincere a 34 anni, voi siete giovani, spero porterete il Perugia dove merita perchè questa è una piazza importante, che ha fame di calcio, se sudate la maglia, la piazza vi segue e vi sostiene.