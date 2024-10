La Fp Cida sul futuro della PA | Turnover retribuzioni e innovazione sfide cruciali alla prova del Pnrr

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Pubblica Amministrazione italiana si trova di fronte ache richiedono interventi strutturali e mirati, in un momento in cui la capacità di attuare le missioni del(Piano nazionale di ripresa e resilienza) è determinante per ildel Paese. Durante la XXII Assemblea CongressualeFP, la FederazioneFunzione Pubblica, dirigenti e alte professionalità si sono riuniti per discutere delle riforme necessarie per rafforzare la stabilitàdirigenza, rimuovere le disparità economiche e normative e rendere il percorso professionale dei dirigenti pubblici più attrattivo. Uno dei temi più preoccupanti emersi durante l’Assemblea è il freno alle assunzioni previste nella Manovra 2025, che impone un tetto del 25% agli ingressi legati alnella Pubblica Amministrazione.