La Caporetto del carcere | la grande fuga

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lettera aperta al Signor Presidente della Repubblica Signor Presidente della Repubblica, mi rivolgo a Lei con profondo rispetto e altrettanta preoccupazione per quanto sta accadendo all’interno del sistema carcerario italiano. Quello che emerge è un quadro drammatico, e la Sua autorevolezza e profonda umanità e verso il dolore che in esso si concretizza, è ormai l’unica speranza per promuovere un cambiamento reale e profondo in un contesto che non può più essere ignorato. Un contesto da 30 anni privo di una propria politica detentiva del come il custodire, optando di essere solo a rimorchio della varie richieste sindacali. Il 1° ottobre scorso, un evento che ha il sapore di una vera e propria “” si è consumato tra le mura delle nostre carceri: non unadi detenuti, ma degli operatori della custodia.