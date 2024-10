Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale e diritti d’autore, rischiano la nostra creatività e l’identità culturale?

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa significa essere creativi in un’epoca in cui le macchine generano contenuti autonomamente? L’non solo trasforma il panorama della creazione artistica, ma solleva interrogativi sulla sua essenza e sul valore dell’espressione umana. Deteniamo ancora noi, come esseri umani, il monopolio della? Se un algoritmo produce opere che imitano stili umani, possiamo ancora affermare che lasia un dominio esclusivo dell’uomo? Laè un atto complesso, legato all’esperienza, all’emozione e all’immaginazione, radicato nel nostro vissuto, cultura e relazioni.Greg Hoffman, ex CMO di Nike, evidenzia che le campagne pubblicitarie più memorabili sono quelle che stabiliscono connessioni emotive autentiche, misurando il loro potere non solo in termini di clic, ma nella capacità di evocare sentimenti e formare legami duraturi.