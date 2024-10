Incidente alla Toyota: stabilimento chiuso e dipendenti in cassa integrazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSarà sciopero di otto ore per i metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e anche Usb dopo l'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale in cui hanno perso la vita gli operai Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e altri undici sono rimasti Bolognatoday.it - Incidente alla Toyota: stabilimento chiuso e dipendenti in cassa integrazione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSarà sciopero di otto ore per i metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e anche Usb dopo l'esplosioneMaterial Handling di Borgo Panigale in cui hanno perso la vita gli operai Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e altri undici sono rimasti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente alla Toyota: stabilimento chiuso e dipendenti in cassa integrazione - Stabilimento chiuso fino a data da definire e area dell’esplosione posta sotto sequestro. Intanto, anche l’Usb aderisce allo sciopero di domani ... (bolognatoday.it)

Esplosione Toyota, lo sciopero dei sindacati per porre fine all’ecatombe dei morti sul lavoro: “Anche l’IA vigili sulla sicurezza” - Esplosione Toyota, lo sciopero di 8 ore dei sindacati per la sicurezza. "Investire nell'IA per abbattere i rischi sul lavoro". (notizie.com)

Esplosione alla Toyota, l'azienda sospende le attività e mette tutti in cassa integrazione - La chiusura del sito, è stato spiegato, è necessaria per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi e non c'è ancora alcuna previsione sui tempi. Scioperano i metalmeccanici ... (rainews.it)

Toyota chiude la fabbrica dopo la morte dei due operai: 850 dipendenti in cassa integrazione a tempo indeterminato - Stabilimento chiuso fino a data da destinarsi e 850 lavoratori in cassa integrazione. La Toyota Material Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che lo stabilimento nella zona di Barge ... (ilfattoquotidiano.it)

Toyota sospende le attività dopo l'esplosione a Bargellino, l'annuncio sugli operai in cassa integrazione - Toyota ha chiuso lo stabilimento a Bergellino dopo l'esplosione e i due operai morti. I dipendenti verranno posti in cassa integrazione ... (notizie.virgilio.it)