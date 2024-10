“In privato tra William e Kate volano stracci: si urlano addosso, all’Adelaide Cottage ne succedono di tutti i colori”: le rivelazioni nel nuovo libro dell’esperta reale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le mura di casa dei principi del Galles succederebbe di tutto, altro che quiete reale. A ribadirlo dopo che alcuni biografi inglesi della coppia avevano già lasciato circolare la voce, oggi sarebbe l’ennesima biografia dedicata alla coppia più amata d’Inghilterra, William e Kate. Le cuscinate sarebbero l’abitudine praticata più di frequente tra i due per arricchire le discussioni, ma ciò che nessuno può fare a meno di pensare è che la vivacità con cui la coppia era abituata a confrontarsi non si addica al menage familiare dell’ultimo anno, da quando Kate si è ammalata. Vero è, però, che nei lunghi anni di matrimonio precedenti, il carattere fumantino del futuro Re, noto per accendersi facilmente di rabbia, avrebbe da sempre costretto la moglie, dotata di “calma buddista”, a cercare di sedare gli animi quando scoppia la scintilla. Ilfattoquotidiano.it - “In privato tra William e Kate volano stracci: si urlano addosso, all’Adelaide Cottage ne succedono di tutti i colori”: le rivelazioni nel nuovo libro dell’esperta reale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le mura di casa dei principi del Galles succederebbe di tutto, altro che quiete. A ribadirlo dopo che alcuni biografi inglesi della coppia avevano già lasciato circolare la voce, oggi sarebbe l’ennesima biografia dedicata alla coppia più amata d’Inghilterra,. Le cuscinate sarebbero l’abitudine praticata più di frequente tra i due per arricchire le discussioni, ma ciò che nessuno può fare a meno di pensare è che la vivacità con cui la coppia era abituata a confrontarsi non si addica al menage familiare dell’ultimo anno, da quandosi è ammalata. Vero è, però, che nei lunghi anni di matrimonio precedenti, il carattere fumantino del futuro Re, noto per accendersi facilmente di rabbia, avrebbe da sempre costretto la moglie, dotata di “calma buddista”, a cercare di sedare gli animi quando scoppia la scintilla.

