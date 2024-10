Ilary Blasi ironica sulla relazione clandestina tra Totti e Marialuisa Jacobelli: "Qua non vedo borse..." (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il settimanale "Gente" sgancia la bomba: Francesco Totti avrebbe una love story con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due sono stati "beccati" in un albergo a Roma. La reazione ironica di Ilary Blasi non si è fatta attendere. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato molto chiacchierato. Ha popolato per mesi - e lo sta ancora facendo - le prime pagine dei settimanali di gossip. Non solo perché è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma, più che altro, perché la separazione ha mostrato un lato della vita privata della coppia "dorata" che nessuno conosceva. In primis i continui tradimenti di lui di cui la Blasi è venuta a conoscenza nel tempo. E poi la gelosia del calciatore per un "caffé" bevuto dalla conduttrice con un corteggiatore. Fino alla scoperta della relazione con Noemi Movieplayer.it - Ilary Blasi ironica sulla relazione clandestina tra Totti e Marialuisa Jacobelli: "Qua non vedo borse..." Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il settimanale "Gente" sgancia la bomba: Francescoavrebbe una love story con la giornalista sportiva. I due sono stati "beccati" in un albergo a Roma. La reazionedinon si è fatta attendere. Il divorzio tra Francescoè stato molto chiacchierato. Ha popolato per mesi - e lo sta ancora facendo - le prime pagine dei settimanali di gossip. Non solo perché è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma, più che altro, perché la separazione ha mostrato un lato della vita privata della coppia "dorata" che nessuno conosceva. In primis i continui tradimenti di lui di cui laè venuta a conoscenza nel tempo. E poi la gelosia del calciatore per un "caffé" bevuto dalla conduttrice con un corteggiatore. Fino alla scoperta dellacon Noemi

