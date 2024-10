Ilgiorno.it - Il santuario della Rovinata: accesso più facile per tutti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando per l‘ultima volta sono saliti insieme al, papà Francesco aveva fatto molta fatica. Non c‘era nulla a cui potesse appoggiarsi per superare i tratti più ripidi o semplicemente per riprendere fiato. Ed è proprio a lui, a suo papà Francesco, che Franco Defilippi ha dedicato la staccionata realizzata insieme agli Amici delMadonna, che sorge a monte di Germanedo a Lecco. La nuova palizzata è stata costruita ai marginimulattierastorica Via crucis che sale al, un luogo particolarmente caro, sia ai lecchesi, sia agli stranieri dell‘Est Europa. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco Mauro Gattinoni e Maria Grazia Nasazzi e Paolo Dell’Oro, presidente e direttoreFondazione comunitaria del Lecchese, che hanno contribuito all‘opera.