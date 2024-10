Il palermitano Alfredo Giuffè è il “giornalista dell’anno” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alberto Giuffrè di SkyTG24 vince il Premio Giornalistico CoReVe per il suo reportage sull’Amazzonia la notizia (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Il palermitano Alfredo Giuffè è il “giornalista dell’anno” Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alberto Giuffrè di SkyTG24 vince il Premio Giornalistico CoReVe per il suo reportage sull’Amazzonia la notizia (Monrealelive.it)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ad un passo dal tetto del mondo, il palermitano Giuseppe Lo Gerfo secondo all’OMC Hair World CLICCA PER LE FOTO - Giuseppe Lo Gerfo si è classificato al secondo posto nel campionato internazionale OMC Hair World tenutosi quest'anno a Parigi. (ilsicilia.it)

Il più giovane notaio siciliano è iscritto al Consiglio dei distretti Trapani-Marsala - Un giovane palermitano di 29 anni, Gabriele Giacoletti, è diventato il terzo notaio più giovane in Italia e il più giovane in attività in Sicilia ... (itacanotizie.it)

Notaio a 29 anni, il palermitano Gabriele Giacoletti è il terzo più giovane in Italia: "Per mio fratello che non c'è più" - Da ottobre è iscritto al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala. L'incontro con il sindaco assieme al nonno Alfredo D'Amato e al consigliere Pasquale Terrani, il ricordo di Luca ... (palermotoday.it)