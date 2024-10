Ha un malore alla guida e finisce fuori strada: grave un 50enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nessuna ferita evidente, ma un malore che lo ha fatto finire fuori strada. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre a Gallarate. Un uomo di 50 anni ha avuto un malore mentre si trovava alla guida ed è stato portato con urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Intorno alle Milanotoday.it - Ha un malore alla guida e finisce fuori strada: grave un 50enne Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nessuna ferita evidente, ma unche lo ha fatto finire. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre a Grate. Un uomo di 50 anni ha avuto unmentre si trovavaed è stato portato con urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Intorno alle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gallarate, automobilista ha un malore alla guida e va a sbattere: grave un 50enne - L'uomo che era alla guida della vettura finita fuori strada è stato portato all'ospedale di Niguarda in codice rosso senza altre ferite evidenti. Il sinistro è avvenuto in via Sciesa, nei pressi di un ... (varesenoi.it)

Ha un malore alla guida e finisce fuori strada: grave un 50enne - Nessuna ferita evidente, ma un malore che lo ha fatto finire fuori strada. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre a Gallarate. Un uomo di 50 anni ha avuto un malore mentre si trovava ... (milanotoday.it)

Tragedia in Germania: Antonella e due figli di 6 e 3 anni travolti mentre camminavano sul marciapiede - Una tragedia terribile ha colpito una famiglia italiana a Esslingen, in Germania, dove una madre di 39 anni, Antonella Ribisi, e i suoi due figli, Gabriel di 6 anni e Alessio di 3, sono morti in un ... (ilmeridianonews.it)

Incidente in Germania, mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un’auto - Incidente in Germania: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme ai figli di 3 e 6 anni dopo essere stata travolta da ... (fanpage.it)

Tre siciliani travolti e uccisi da un’auto in Germania, madre e due figli tornavano da una partita di calcetto - Tre cittadini di Palma di Montechiaro, Antonella Ribisi, 39 anni, e i suoi due figli, Gabriel e Alessio, di 6 e 3 anni, sono morti ... (blogsicilia.it)